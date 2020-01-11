Новый посол США в России надеется на укрепление сотрудничества стран

Новый посол США в России Джон Салливан выразил надежду на улучшение российско-американских отношений, а также укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

«Посол США в России Джон Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству. Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.

31 декабря 2019 года посол России в США Анатолий Антонов и Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений.