Антонов и посол США в России обсудили отношения Москвы и Вашингтона

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Посол России в США Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили развитие российско-американских отношений.

«Состоялась встреча посла России в США Антонова с назначенным послом США в России Салливаном», — цитирует ТАСС сообщение российского посольства.

Отмечается, что встреча прошла в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Уточняется, что в ходе встречи произошёл обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Россией и США.

23 декабря госсекретарь США Майк Помпео привёл к присяге нового американского посла в России Джона Салливана.

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