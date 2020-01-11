Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
  • Reuters

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Считаю, мы можем поладить с Россией после того, как охота на ведьм... закончилась и они (следователи. — RT) потратили $45 млн и не нашли ничего», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.

В ноябре в ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.

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