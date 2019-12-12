«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.

При этом отмечается, что американский лидер не уточнил, как это можно сделать в условиях действующих в отношении Москвы санкций.

Издание пишет, что, как ожидается, скоро будет объявлено о запуске двустороннего Делового консультативного совета, призванного придать новый импульс бизнес-диалогу Москвы и Вашингтона.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что «несмотря на санкции, которые, как известно, вредят всем, торговля двусторонняя при президентстве Дональда Трампа уверенно росла».

В свою очередь Трамп в ходе встречи с Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами. Как информирует РИА Новости, об этом следует из сообщения Белого дома.