Антонов рассказал о товарообороте между Россией и США в 2019 году

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между Россией и Соединёнными Штатами составил $13,8 млрд.

По его словам, в прошлом году объём торговли между двумя странами вырос на 13%, составив $27,5 млрд.

«Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году — за шесть месяцев торговля составила $13,8 млрд», — сообщил он.

Антонов добавил, что бизнес США демонстрирует намерение остаться на российском рынке, несмотря на ужесточение политики со стороны Вашингтона.

В июне министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США.