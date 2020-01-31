Лавров провёл переговоры с новым послом США
- РИА Новости
«31 января министр иностранных дел России Сергей Лавров принял посла США в России Джона Салливана», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что на встрече стороны обсудили актуальные международные проблемы.
Также Лавров выразил надежду, что Салливан будет способствовать нормализации и укреплению двустороннего взаимодействия.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ищет возможности для сотрудничества с Россией в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.
Сообщалось, что Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений и укрепление сотрудничества между странами.