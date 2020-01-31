Лавров провёл переговоры с новым послом США

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с новым послом США в России Джоном Салливаном обсудил состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном.
Лавров провёл переговоры с новым послом США
  • РИА Новости

«31 января министр иностранных дел России Сергей Лавров принял посла США в России Джона Салливана», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили актуальные международные проблемы.

Также Лавров выразил надежду, что Салливан будет способствовать нормализации и укреплению двустороннего взаимодействия.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ищет возможности для сотрудничества с Россией в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.

Сообщалось, что Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений и укрепление сотрудничества между странами.

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