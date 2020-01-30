Помпео заявил о поиске возможностей для сотрудничества с Россией

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Вашингтон ищет возможности для сотрудничества с Россией в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.
Помпео заявил о поиске возможностей для сотрудничества с Россией
  • Reuters

«Мы пытаемся найти те области, где мы могли бы работать вместе с Россией. Я сотрудничал с моими российскими коллегами из разведывательной сферы в области борьбы с терроризмом. Была проделана хорошая работа, хотя область для такого сотрудничества была существенно ограничена», — приводит ТАСС его заявление на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

Помпео призвал учитывать ядерный потенциал России при подготовке к переговорам по новому соглашению о контроле над вооружениями и об обеспечении глобальной стабильности.

Ранее новый посол США в Москве Джон Салливан выразил надежду на улучшение российско-американских отношений и укрепление сотрудничества по глобальным вопросам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить