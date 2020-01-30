Помпео заявил о поиске возможностей для сотрудничества с Россией
- Reuters
«Мы пытаемся найти те области, где мы могли бы работать вместе с Россией. Я сотрудничал с моими российскими коллегами из разведывательной сферы в области борьбы с терроризмом. Была проделана хорошая работа, хотя область для такого сотрудничества была существенно ограничена», — приводит ТАСС его заявление на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.
Помпео призвал учитывать ядерный потенциал России при подготовке к переговорам по новому соглашению о контроле над вооружениями и об обеспечении глобальной стабильности.
Ранее новый посол США в Москве Джон Салливан выразил надежду на улучшение российско-американских отношений и укрепление сотрудничества по глобальным вопросам.