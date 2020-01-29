Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС

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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении Крыма.
Эксперт прокомментировал новые санкции ЕС
  • РИА Новости

«Уже не в первый раз крымчане попадают в ограничительные списки. Все люди, которые занимаются активной политической деятельностью на полуострове, готовы к подобного рода антикрымским действам», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, санкции никак не скажутся на жизни в Крыму и на жизни тех, кто попал под ограничительные меры.

Как считает эксперт, ЕС таким образом демонстрирует неизменность своей позиции по отношению к правовому статусу полуострова.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении полуострова.

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