В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС

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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новые санкции Евросоюза в отношении полуострова, назвав их «политическим демаршем». Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению Бобкова, «в Европе царит смута».

«Евросоюз, который заявляет о своём единстве и пытается его всеми возможными способами демонстрировать, на самом деле далеко уже давным-давно не един. Там нет единой политики. Очередной пакет санкций — это политический демарш», — сказал он.

Бобков добавил, что ограничительные меры со стороны ЕС являются продолжением неадекватной политики по отношению к Крыму как субъекту России.

Парламентарий считает, что «санкции не несут никаких угроз и давным-давно приобрели форму политической ширмы».

«Европейские чиновники вынуждены принимать такие решения под давлением западных советчиков, без учёта мнения своих граждан, чтобы их на какое-то время оставили в покое», — заявил Бобков.

Ранее ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

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