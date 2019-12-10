В АТОР оценили ситуацию с российским турпотоком в Турции

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила ситуацию с российским турпотоком в Турции.
В АТОР оценили ситуацию с российским турпотоком в Турции
  • © Altan Gocher
  • globallookpress.com

«При отсутствии Египта и дороговизне дальних направлений Турция стала почти круглогодичным направлением. Более того, она вошла даже в пятёрку самых запрашиваемых новогодних направлений, чего раньше никогда не было», — заявила она.

Как отметила Ломидзе, установлен новый рекорд по количеству отдохнувших в Турции россиян. По её словам, в этом году, помимо Антальи, активно продаются и туры в Стамбул.

«Как только откроют авиасообщение с Египтом, конечно, произойдёт перераспределение спроса. Потому что Египет всегда был дешевле. И когда его откроют, вряд ли он будет дороже Турции», — добавила Ломидзе.

НСН передавала, что за январь — октябрь 2019 года Турцию посетили 6,7 млн российских туристов.

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