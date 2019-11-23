Дети Моралеса вылетели из Боливии в Аргентину

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Дети ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом из Боливии в Аргентину.
Дети Моралеса вылетели из Боливии в Аргентину
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил глава МВД Боливии Артуро Мурильо.

Он отметил, что безопасный вылет был обеспечен по поручению исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал события в Боливии попыткой раскачать ситуацию, сравнив их с событиями в Венесуэле, а также заявил о причастности США к политическому кризису в стране.

В пятницу, 22 ноября, Моралес сообщил о попытке покушения на него, отметив, что к аварии его вертолёта причастен командующий ВВС страны генерал Хорхе Терсерос.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране. 

Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.

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