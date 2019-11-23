Дети Моралеса вылетели из Боливии в Аргентину

Дети ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом из Боливии в Аргентину.

Об этом в своём Twitter сообщил глава МВД Боливии Артуро Мурильо.

Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam.

Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.#NadieSeRinde#NadieSeCansapic.twitter.com/MfHdAjizEv — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 23 ноября 2019 г.

Он отметил, что безопасный вылет был обеспечен по поручению исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал события в Боливии попыткой раскачать ситуацию, сравнив их с событиями в Венесуэле, а также заявил о причастности США к политическому кризису в стране.

В пятницу, 22 ноября, Моралес сообщил о попытке покушения на него, отметив, что к аварии его вертолёта причастен командующий ВВС страны генерал Хорхе Терсерос.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.

Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.