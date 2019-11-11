Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку. Об этом стало известно вскоре после того, как он объявил о проведении новых президентских выборов в стране.

Reuters

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