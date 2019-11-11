Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

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RT
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку. Об этом стало известно вскоре после того, как он объявил о проведении новых президентских выборов в стране.
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
  • Reuters
  • © CARLOS GARCIA RAWLINS

Об этом сообщает AFP.

«Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке», — пишет агентство.

Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране.

23 октября Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах. 

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