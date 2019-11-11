Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
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Об этом сообщает AFP.
«Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке», — пишет агентство.
#BREAKING Bolivian President Evo Morales announces his resignation pic.twitter.com/8FbUG0dIpx— AFP news agency (@AFP) 10 ноября 2019 г.
Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране.
23 октября Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.