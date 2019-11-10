Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии

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Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
  • РИА Новости

Об этом сообщает AFP.

Ранее лидер боливийской оппозиции Карлос Меса заявил, что ответственность за разрешение кризиса в стране лежит на президенте Боливии Эво Моралесе.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах. Позднее он предупредил жителей республики об угрозе госпереворота, который «пытаются устроить группы радикально настроенных лиц».

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