Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING President Evo Morales says will call new elections in Bolivia pic.twitter.com/GyIsy9nl4J — AFP news agency (@AFP) November 10, 2019

Ранее лидер боливийской оппозиции Карлос Меса заявил, что ответственность за разрешение кризиса в стране лежит на президенте Боливии Эво Моралесе.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах. Позднее он предупредил жителей республики об угрозе госпереворота, который «пытаются устроить группы радикально настроенных лиц».