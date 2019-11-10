Оппозиция Боливии заявила, что разрешение кризиса в стране зависит от Моралеса

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Лидер боливийской оппозиции Карлос Меса заявил, что ответственность за разрешение кризиса в стране лежит на президенте Боливии Эво Моралесе.

Об этом он сказал в интервью агентству EFE.

«Мы не можем взять на себя чужую ответственность, диалог не имеет смысла. Принять решение должен президент», — цитирует его РИА Новости.

По словам Месы, диалогу препятствует тот факт, что Моралес обвинил оппозицию в попытке совершения государственного переворота.

«Государственный переворот не происходит и не существует. Мы переживаем народную демократическую мобилизацию на всей территории страны, которая имеет целью защиту голосов и восстановление демократии», — добавил он.

Ранее министр обороны Хавьер Савалета заявил, что власти Боливии не намерены выводить войска на улицы для обеспечения безопасности на фоне протестов в стране.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах. Позднее он предупредил жителей республики об угрозе госпереворота, который «пытаются устроить группы радикально настроенных лиц».

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