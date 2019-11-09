Президент Боливии предупредил об угрозе госпереворота

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Президент Боливии Эво Моралес предупредил жителей республики об угрозе госпереворота, который «пытаются устроить группы радикально настроенных лиц».

«Сёстры и братья, наша демократия находится под угрозой из-за госпереворота, который пытаются устроить группы радикально настроенных лиц, чтобы подорвать конституционный порядок. Мы отвергаем эту попытку покушения на верховенство закона перед международным сообществом», — написал он в Twitter.

Ранее министр обороны Хавьер Савалета заявил, что власти Боливии не намерены вводить войска на улицы для обеспечения безопасности на фоне протестов в стране.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

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