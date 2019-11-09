Президент Боливии предупредил об угрозе госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес предупредил жителей республики об угрозе госпереворота, который «пытаются устроить группы радикально настроенных лиц».

«Сёстры и братья, наша демократия находится под угрозой из-за госпереворота, который пытаются устроить группы радикально настроенных лиц, чтобы подорвать конституционный порядок. Мы отвергаем эту попытку покушения на верховенство закона перед международным сообществом», — написал он в Twitter.

Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

Ранее министр обороны Хавьер Савалета заявил, что власти Боливии не намерены вводить войска на улицы для обеспечения безопасности на фоне протестов в стране.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.