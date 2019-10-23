Глава Боливии объявил режим чрезвычайного положения в стране

Лидер Боливии Эво Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

«Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию», — цитирует El Deber Моралеса.

Ранее генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что наблюдательная миссия ОАГ подключится к проверке результатов подсчёта голосов на выборах президента Боливии.

Отмечалось, что ранее ОАГ, наблюдавшая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчёта голосов.