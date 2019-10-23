ОАГ проверит протоколы президентских выборов в Боливии

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Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что наблюдательная миссия ОАГ подключится к проверке результатов подсчёта голосов на выборах президента Боливии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой письменное заявление, которое Альмагро опубликовал на своей странице в Twitter.

«Настоящим подтверждаю, что принимаю приглашение к контролю прозрачности и легитимности электорального процесса. Генеральный секретариат ОАГ посредством своей наблюдательной миссии приступит к анализу процесса выборов, включающему верификацию подсчётов, безопасности хранения и передачи данных, статистических аспектов», — говорится в документе, прикреплённом к сообщению.

Отмечается, что ранее ОАГ, наблюдавшая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчёта голосов. 

21 октября сообщалось, что лидер Боливии Эво Моралес набирает 45,28% после обработки более 83% голосов на президентских выборах. 

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