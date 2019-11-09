В Боливии не намерены вводить войска на улицы из-за протестов

Власти Боливии не намерены вводить войска на улицы для обеспечения безопасности на фоне протестов в стране. Об этом сообщает агентство ABI со ссылкой на министра обороны Хавьера Савалету.

«Президент Эво Моралес и наше правительство выдали распоряжение Вооружённым силам, запрещающее проведение операций ни при каких условиях ни в одном городе», — говорится в сообщении.

В конце октября стало известно, что по меньшей мере 30 человек получили травмы в ходе проведения протестных акций в Боливии.

23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.