В Боливии не намерены вводить войска на улицы из-за протестов
«Президент Эво Моралес и наше правительство выдали распоряжение Вооружённым силам, запрещающее проведение операций ни при каких условиях ни в одном городе», — говорится в сообщении.
В конце октября стало известно, что по меньшей мере 30 человек получили травмы в ходе проведения протестных акций в Боливии.
23 октября Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.