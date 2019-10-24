В Эквадоре выразили обеспокоенность беспорядками в Боливии

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Представительство Эквадора при Организации американских государств (ОАГ) выразило обеспокоенность из-за беспорядков, начавшихся в Боливии после оглашения результатов президентских выборов.

Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Twitter.

«Эквадор выражает свою обеспокоенность событиями, которые произошли при закрытии избирательных участков и во время процесса подсчёта голосов, который продолжается», — указывается в заявлении.

Вместе с этим эквадорская сторона призвала боливийские власти «поддерживать общественный порядок и избегать любых форм насилия».

Ранее лидер Боливии Эво Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

23 октября генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил, что наблюдательная миссия ОАГ подключится к проверке результатов подсчёта голосов на выборах президента Боливии.

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