Моралес рассказал о попытке генерала ВВС устроить аварию его вертолёта

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес рассказал RT о попытке покушения на него. По словам политика, к аварии его вертолёта причастен командующий ВВС страны генерал Хорхе Терсерос.

«В понедельник, 4-го числа, когда я летел на открытие новой дороги, потерпел крушение мой вертолёт», — сказал Моралес, отметив, что всё произошло внезапно.

Он добавил, что всегда летает на вертолёте и проблем раньше не возникало, даже во время сильного ветра, дождя и облачности.

«Изначально я думал, что это авария, но теперь у меня не остаётся сомнений в том, что речь идёт о покушении... А в день той аварии накрапывал лишь слабый дождик. Позже я понял, что за этим покушением стоит генерал ВВС Боливии Терсерос. За последние дни он очень сильно изменился», — заявил бывший боливийский лидер.

5 ноября стало известно, что вертолёт, на котором летел Эво Моралес, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта. Тогда об этом заявили ВВС Боливии.

При этом глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что ведомство выявило преступную группу, готовящую покушение на исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.