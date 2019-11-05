Вертолёт президента Боливии совершил экстренную посадку

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Вертолёт, на котором летел президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта.

Об этом сообщают ВВС страны в своём Twitter.

«ВВС Боливии информируют, что сегодня, 4 ноября, в 12:48 (19:48 мск) у воздушного судна ЕС-145... которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлёте, из-за чего была совершена экстренная посадка», — указывается в заявлении. 

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

27 октября Моралес заявил о подготовке соперниками государственного переворота в стране.

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