Вертолёт президента Боливии совершил экстренную посадку
Об этом сообщают ВВС страны в своём Twitter.
«ВВС Боливии информируют, что сегодня, 4 ноября, в 12:48 (19:48 мск) у воздушного судна ЕС-145... которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлёте, из-за чего была совершена экстренная посадка», — указывается в заявлении.
4 ноября 2019 г.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
27 октября Моралес заявил о подготовке соперниками государственного переворота в стране.