Моралес не исключил второго тура президентских выборов в Боливии

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Президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности провести второй тур выборов главы государства, если будет доказано, что результаты первого тура были фальсифицированы.

«Мы услышали позиции МИД Колумбии, Аргентины, Бразилии и США. Приглашаю эти и другие страны принять участие в предложенной нами проверке (результатов голосования). Пусть проверят все бюллетени. Если по результатам этого процесса будет доказана фальсификация, проведём второй тур», — написал Моралес в Twitter.

Согласно результатам обработки 100% бюллетеней ЦИК Боливии, победу на выборах одержал действующий президент Эво Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как кандидат от оппозиции — экс-президент Карлос Меса — 36,51%. 

Ранее США и ряд латиноамериканских стран заявили, что правительству Боливии следует «восстановить доверие» к избирательному процессу. По их словам, Организация американских государств должна провести проверку результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Эво Моралес. На фоне ситуации с выборами в стране начались акции протеста оппозиции.

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