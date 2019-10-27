Моралес заявил о подготовке соперниками госпереворота в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес заявил о подготовке соперниками государственного переворота в стране, говорится в сообщении AFP.

Ранее Моралес сообщил о готовности к проведению второго тура выборов главы государства в случае, если будет доказана фальсификация результатов первого тура.

25 октября венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые стремились сменить власть в стране, стоят и за попыткой госпереворота в Боливии.

После состоявшегося 20 октября первого тура президентских выборов в Боливии в США и ряде латиноамериканских стран заявили о необходимости «восстановления» правительством Боливии доверия к избирательному процессу.

По их словам, Организация американских государств должна провести проверку результатов голосования. В случае, если это сделать не удастся, в стране должен быть проведён второй тур.

Отмечалось, что по результатам обработки 100% бюллетеней ЦИК Боливии победу на выборах одержал действующий президент Моралес с 47,08% голосов, в то время как кандидат от оппозиции — экс-президент Карлос Меса — набрал 36,51%.

На фоне ситуации с выборами в стране начались акции протеста оппозиции.

Подробнее — в материале RT.