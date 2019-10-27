Моралес заявил о подготовке соперниками госпереворота в Боливии

Короткая ссылка
Президент Боливии Эво Моралес заявил о подготовке соперниками государственного переворота в стране, говорится в сообщении AFP.
Моралес заявил о подготовке соперниками госпереворота в Боливии
  • Reuters

Ранее Моралес сообщил о готовности к проведению второго тура выборов главы государства в случае, если будет доказана фальсификация результатов первого тура.

25 октября венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые стремились сменить власть в стране, стоят и за попыткой госпереворота в Боливии.

После состоявшегося 20 октября первого тура президентских выборов в Боливии в США и ряде латиноамериканских стран заявили о необходимости «восстановления» правительством Боливии доверия к избирательному процессу.

По их словам, Организация американских государств должна провести проверку результатов голосования. В случае, если это сделать не удастся, в стране должен быть проведён второй тур.

Отмечалось, что по результатам обработки 100% бюллетеней ЦИК Боливии победу на выборах одержал действующий президент Моралес с 47,08% голосов, в то время как кандидат от оппозиции — экс-президент Карлос Меса — набрал 36,51%. 

На фоне ситуации с выборами в стране начались акции протеста оппозиции.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить