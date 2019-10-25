Мадуро рассказал о попытке госпереворота в Боливии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые стремились сменить власть в стране, стоят и за попыткой госпереворота в Боливии.

«Мы выражаем поддержку президенту Боливии Эво Моралесу, который получил большинство голосов по итогам выборов главы государства. В настоящее время мы наблюдаем попытку госпереворота в Боливии. За ней стоят те же силы, что стремились совершить переворот в Венесуэле в январе этого года», — приводит ТАСС слова Мадуро.

Ранее Эво Моралес, действующий президент Боливии, на пресс-конференции объявил о своей победе на выборах главы государства в первом туре. При этом он назвал лидера оппозиции Карлоса Месу «преступником».

Ранее Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.