Мадуро рассказал о попытке госпереворота в Боливии

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политические силы, которые стремились сменить власть в стране, стоят и за попыткой госпереворота в Боливии.
Мадуро рассказал о попытке госпереворота в Боливии
  • Reuters

«Мы выражаем поддержку президенту Боливии Эво Моралесу, который получил большинство голосов по итогам выборов главы государства. В настоящее время мы наблюдаем попытку госпереворота в Боливии. За ней стоят те же силы, что стремились совершить переворот в Венесуэле в январе этого года», — приводит ТАСС слова Мадуро.

Ранее Эво Моралес, действующий президент Боливии, на пресс-конференции объявил о своей победе на выборах главы государства в первом туре. При этом он назвал лидера оппозиции Карлоса Месу «преступником».

Ранее Моралес сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчёта голосов на президентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить