В Боливии заявили о планирующемся покушении на врио президента

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Глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что ведомство выявило преступную группу, готовящую покушение на исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.
В Боливии заявили о планирующемся покушении на врио президента
  • Reuters

«Была раскрыта преступная группа, планирующая нападение на Аньес», — приводит заявление Мурильо на пресс-конференции издание Correo del Sur.

Данная информация была получена на основе обмена данными между четырьмя разведывательными системами.

В связи с ситуацией в МВД призвали Аньес отказаться от запланированной поездки в регион Бени для участия в праздничных мероприятиях.

Ранее в Аргентине исключили возможность диалога с Аньес, назвав смену власти в Боливии результатом государственного переворота.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая лидера страны Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов.

Полномочия главы государства приняла на себя вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес.

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