В Боливии заявили о планирующемся покушении на врио президента

Глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что ведомство выявило преступную группу, готовящую покушение на исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.

«Была раскрыта преступная группа, планирующая нападение на Аньес», — приводит заявление Мурильо на пресс-конференции издание Correo del Sur.

Данная информация была получена на основе обмена данными между четырьмя разведывательными системами.

В связи с ситуацией в МВД призвали Аньес отказаться от запланированной поездки в регион Бени для участия в праздничных мероприятиях.

Ранее в Аргентине исключили возможность диалога с Аньес, назвав смену власти в Боливии результатом государственного переворота.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая лидера страны Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов.

Полномочия главы государства приняла на себя вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес.