В Боливии заявили о планирующемся покушении на врио президента
- Reuters
«Была раскрыта преступная группа, планирующая нападение на Аньес», — приводит заявление Мурильо на пресс-конференции издание Correo del Sur.
Данная информация была получена на основе обмена данными между четырьмя разведывательными системами.
В связи с ситуацией в МВД призвали Аньес отказаться от запланированной поездки в регион Бени для участия в праздничных мероприятиях.
Ранее в Аргентине исключили возможность диалога с Аньес, назвав смену власти в Боливии результатом государственного переворота.
10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая лидера страны Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов.
Полномочия главы государства приняла на себя вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес.