Избранный президент Аргентины не намерен вести диалог с новым лидером Боливии
- Reuters
«Я не буду говорить с тем, кто не представляет Боливию», — приводит ТАСС его слова.
При этом он назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом.
10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.