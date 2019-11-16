Избранный президент Аргентины не намерен вести диалог с новым лидером Боливии

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не намерен вести диалог с временным президентом Боливии Жанин Аньес.

«Я не буду говорить с тем, кто не представляет Боливию», — приводит ТАСС его слова.

При этом он назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.