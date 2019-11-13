Вторая вице-спикер сената Боливии приняла президентские полномочия

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющей обязанности президента республики.

«В связи с отставкой президента и вице-президента порядок преемственности должен быть применён незамедлительно», — приводит её слова Todo Noticias.

Издание уточняет, что Аньес приняла на себя полномочия исполняющего обязанности президента Боливии.

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

В результате, согласно Конституции, Аньес стала первой в списке претендентов на должность исполняющего обязанности президента Боливии.