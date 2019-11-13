Вторая вице-спикер сената Боливии приняла президентские полномочия
«В связи с отставкой президента и вице-президента порядок преемственности должен быть применён незамедлительно», — приводит её слова Todo Noticias.
Издание уточняет, что Аньес приняла на себя полномочия исполняющего обязанности президента Боливии.
Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.
В результате, согласно Конституции, Аньес стала первой в списке претендентов на должность исполняющего обязанности президента Боливии.