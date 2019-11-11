Вторая вице-спикер сената Боливии возьмёт на себя президентские полномочия

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней после отставки всего высшего руководства страны.

Об этом она заявила в эфире Unitel.

«Я буду в понедельник (11 ноября) в Ла-Пасе, чтобы официально взять на себя ответственность в соответствии с порядком преемственности», — цитирует её Cronica Viva.

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

В результате этого, согласно Конституции, Аньес стала первой в списке претендентов на должность исполняющего обязанности президента Боливии.