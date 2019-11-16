СМИ: В столкновениях в боливийской Кочабамбе погибли пять человек

В столкновениях у боливийского города Кочабамба не менее пяти человек погибли и 50 получили ранения.

Об этом пишет издание La Razon.

Отмечается, что военнослужащие и сотрудники полиции не пропустили в город сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса из числа производителей коки.

Сообщается, что у манифестантов было изъято огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

«Мы до конца вели переговоры, но тогда, когда ситуация выходит из-под контроля, полиция должна вмешаться и восстановить общественный порядок», — заявил глава местного полицейского департамента Хайме Сурита.

В своём Twitter Моралес отметил, что полиция убивает его сторонников в Кочабамбе.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.