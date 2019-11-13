Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента

Армия Боливии выразила поддержку Жанин Аньес, исполняющей обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.

Об этом сообщается в письме главнокомандующего боливийской армией Уильямса Калимана, которое опубликовано в Twitter газеты Pagina Siete.

#Atención#P7Informa

El Alto Mando Militar envía una carta a la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, en la que ponen a disposición sus cargos. pic.twitter.com/cRLXYR3geS — Página Siete (@pagina_siete) 13 ноября 2019 г.

«Хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении», — указано в тексте.

Ранее и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак заявил, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.

10 ноября всё высшее руководство Боливии ушло в отставку на фоне протестов в стране.