США признают сенатора Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
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«Мы рассчитываем на сотрудничество с ней и другими органами власти Боливии, в то время как они организовывают свободные и справедливые выборы в возможные кратчайшие сроки в соответствии с Конституцией Боливии», — написал дипломат в Twitter.
Ранее Аньес признал МИД Бразилии.
12 ноября вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства.
10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента страны Эво Моралеса, ушло в отставку.