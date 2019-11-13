США признают сенатора Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с ней и другими органами власти Боливии, в то время как они организовывают свободные и справедливые выборы в возможные кратчайшие сроки в соответствии с Конституцией Боливии», — написал дипломат в Twitter.

Ранее Аньес признал МИД Бразилии.

12 ноября вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента страны Эво Моралеса, ушло в отставку.