Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

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Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.

«Она заняла вакантное место председателя сената и в соответствии с Конституцией, таким образом, занимает кресло президента... В нашем понимании Конституция Боливии в данном случае соблюдена», — приводит ТАСС его слова.

Араужу также сообщил, что считает законным вступление Аньес в должность главы государства. 

Ранее стало известно, что вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющего обязанности президента республики.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента страны Эво Моралеса, ушло в отставку.

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