Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

Об этом сообщает RT en Español.

Она также сообщила, что венесуэльские дипломаты должны покинуть Боливию.

«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — заявила Лонгарик.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.

Позднее переходное правительство Боливии признало оппозиционера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.