Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
- Reuters
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Об этом сообщает RT en Español.
Она также сообщила, что венесуэльские дипломаты должны покинуть Боливию.
«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — заявила Лонгарик.
10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.
Позднее переходное правительство Боливии признало оппозиционера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.