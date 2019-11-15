Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

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Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
  • Reuters
  • © Luisa Gonzalez

Об этом сообщает RT en Español.

Она также сообщила, что венесуэльские дипломаты должны покинуть Боливию.

«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — заявила Лонгарик.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране. 

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.

Позднее переходное правительство Боливии признало оппозиционера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

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