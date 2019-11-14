Новые власти Боливии признали Гуаидо президентом Венесуэлы

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Новое руководство Боливии признало оппозиционера Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, передаёт AFP.
Новые власти Боливии признали Гуаидо президентом Венесуэлы
  • Reuters

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране. 

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия главы государства, армия выразила ей поддержку.

В январе в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада, в том числе Соединённые Штаты, заявили о признании Гуаидо. Россия поддерживает Мадуро как легитимного президента. 

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