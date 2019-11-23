Нарышкин оценил события в Боливии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал события в Боливии попыткой раскачать ситуацию.

«Это, очевидно, попытка раскачать (ситуацию в регионе). Это в русле тех событий, которые происходили и происходят в Венесуэле, это, в общем, вещи одного порядка», — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Также Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.

Ранее ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что США не хотят, чтобы он возвращался в латиноамериканскую страну.

Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.