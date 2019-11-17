«Страна на пороге хаоса»: чем может обернуться политический кризис в Боливии

В Боливии растёт число жертв политического кризиса, перешедшего на новую стадию после отставки президента страны Эво Моралеса. По данным Межамериканской комиссии по правам человека при Организации американских государств, только накануне девять человек погибли в результате столкновений с полицией и военными. Сам Моралес, находясь на президентском посту, не решался использовать вооружённые силы для подавления протестов. Сейчас он не исключает своего возвращения в Боливию, однако временные власти грозят ему судом. Они приняли чрезвычайный указ, освобождающий силовиков от уголовной ответственности за подавление народных выступлений. Как отмечают эксперты, смена власти в Боливии может обернуться гражданской войной. Ситуацию осложняет множество противоречий: социальных, этнических, региональных, — раскалывающих боливийское общество, подчёркивают аналитики.

По меньшей мере 23 человека погибли и 715 получили ранения с начала политического кризиса в Боливии. Об этом накануне сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ). Только за последние сутки, по данным организации, в результате столкновений погибли девять человек и 22 получили ранения.

🔴 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT — CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 17 ноября 2019 г.

Обеспокоенность происходящим в Боливии выразили и в Организации Объединённых Наций. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что действия боливийских силовиков могут лишь усугубить ситуацию в стране.

«Я крайне обеспокоена тем, что ситуация в Боливии может выйти из-под контроля, если власти не будут действовать бережно, соблюдая международные нормы и стандарты в области применения силы, а также в полной мере уважая права человека, — говорится в заявлении Бачелет, размещённом на сайте ООН. — В стране случился раскол, и люди с обеих сторон политического противостояния крайне разгневаны. Если власти в такой ситуации будут действовать репрессивно, то этот гнев лишь усилится, а возможности прийти к диалогу могут оказаться под угрозой».

Кроме того, Бачелет выразила беспокойство из-за сообщений о массовых арестах в стране, многие из которых были осуществлены в последние несколько дней.

After at least 5 protestors died in #Bolivia on Friday, UN Human Rights Chief says repression + unnecessary & disproportionate use of force risk inflaming situation. @mbachelet urges authorities to ensure security forces comply w/ int'l norms & standards: https://t.co/kYYHfyogDOpic.twitter.com/3iF6KFnyh2 — UN Human Rights (@UNHumanRights) 16 ноября 2019 г.

«Чистый переворот»

Протесты в Боливии вспыхнули после того, как на прошедших 20 октября президентских выборах победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Правая оппозиция выразила несогласие с итогами голосования и инициировала акции протеста, которые переросли в беспорядки.

Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения и обвинил политических оппонентов в попытке осуществить государственный переворот. Однако под давлением военных 10 ноября президент был вынужден объявить об отставке и вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Временным президентом страны была объявлена вице-спикер парламента Жанин Аньес.

После этого на улицы вышли уже сторонники Эво Моралеса, в основном представляющие индейское население Боливии. Они оспаривают легитимность временных властей республики во главе с Аньес. Именно сторонники Моралеса стали жертвами последних столкновений с армией и полицией. СМИ сообщили, что 15 ноября боливийские силовики открыли огонь по противникам временного правительства в департаменте Кочабамба, между городами Кочабамба и Сакаба.

Стоит отметить, что назначение Жанин Аньес исполняющей обязанности президента стало возможным только после того, как вслед за Моралесом в отставку ушла большая часть руководства страны и представитель оппозиции в ранге вице-спикера оказалась первой в очереди среди высокопоставленных политиков, на кого могли бы быть возложены эти функции. При этом в парламенте во время утверждения кандидатуры Аньес на новой должности отсутствовал необходимый кворум — две трети депутатов, представляющих правящую партию «Движение к социализму» (MAS), бойкотировали это заседание.

Сам Моралес заявил, что стал жертвой переворота, организованного США. В свою очередь, Дональд Трамп назвал отстранение боливийского президента от власти «важным моментом для демократии в Западном полушарии».

«Это чистый переворот, поскольку оппозиция пришла к власти не путём народного голосования, а силой, просто вынудив президента подать в отставку, — прокомментировал RT происходящее в Боливии декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

Такой же точки зрения придерживается и генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В беседе с RT он подчеркнул, что отставка Эво Моралеса «на данный момент не имеет юридической силы, поскольку она не была принята парламентом Боливии, в котором большинство составляют сторонники Моралеса».

«Сеньора Аньес, которая пытается провозгласить себя президентом Боливии, также не может считаться законным представителем по той простой причине, что парламент не собрал кворум», — заявил Лидовской.

«Карт-бланш на убийства»

Эво Моралес осудил методы боливийских силовиков, применивших оружие, и возложил ответственность за их действия на и. о. президента Аньес, лидера протестного движения Луиса Фернандо Камачо и своего противника на президентских выборах Карлоса Месу. По словам Моралеса, во время расстрела демонстрации в пятницу погибли 12 человек, а всего были убиты 24 его сторонника, все — представители коренных народов страны. Моралес заявил, что «в то время как простые люди требуют мира и диалога», «режим Камачо, Месы и Аньес подавляет их танками и пулями».

Mientras el pueblo humilde clama por paz y diálogo, el régimen de facto de Camacho, Mesa y Añez, reprime con tanques y balas. Desde su autonombramiento, ya causaron 24 muertos; ayer, 12 en Sacaba. Todos hermanos indígenas. Esa es la verdadera dictadura que masacra sin clemencia pic.twitter.com/q8GJh7IIcr — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 17 ноября 2019 г.

Также в своём Twitter Моралес сообщил, что временное правительство страны издало указ, снимающий с армии ответственность за акты насилия при подавлении протестов.

«Это карт-бланш, обеспечивающий безнаказанность за массовые убийства людей», — заявил боливийский лидер.

Los autores del #GolpeDeEstadoEnBolivia gobiernan con decretos, sin en el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y FFAA. Promulgaron un DS que deja a la institución militar exenta de responsabilidad penal. Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo pic.twitter.com/tfIFtutprv — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 16 ноября 2019 г.

Временное правительство отмело обвинения президента в изгнании, заявляя, что полиция и армия действуют по ситуации.

Однако в заявлении Межамериканской комиссии по правам человека отмечается, что указ №4078 от 15 ноября, подписанный Жанин Аньес, который освобождает от уголовной ответственности представителей силовых структур, участвующих в операциях по восстановлению стабильности и внутреннего порядка, «игнорирует международные стандарты в области прав человека и по-своему стимулирует жестокие репрессии».

El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH. (2/3) — CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 16 ноября 2019 г.

Эксперты отмечают, что, когда протесты были направлены против Моралеса, он отказался выводить на улицы армию.

«Никогда при Моралесе никаких репрессий не было, он не давил оппозицию, проявлял себя как очень сдержанный и умеренный политик, — отмечает Егор Лидовской.

По словам политолога, возвращение Моралеса могло бы содействовать мирному разрешению ситуации, поскольку «это человек, нацеленный на то, чтобы разговаривать, а не стрелять в своих противников».

Сторонники Эво Моралеса

Reuters

© Luisa Gonzalez

«Состояние, в котором находится Боливия, можно назвать пассивной или тихой гражданской войной. Перейдёт ли она в активную фазу, будет зависеть, в частности, от того, что сделает Моралес, — считает Александр Чичин, — станет ли он бороться за президентство или же предпочтёт не создавать конфликтной ситуации и гражданского столкновения».

Этнический фактор

Напомним: ранее Эво Моралес выступал за то, чтобы начать процесс национального диалога в Боливии при посредничестве ООН или Ватикана. Также он не исключил, что может вернуться в страну, чтобы «умиротворить» Боливию. Для этого парламент страны должен собраться и не утвердить заявление Моралеса об отставке.

Жанин Аньес

© Carlos Garcia Rawlins/Reuters

При этом Жанин Аньес уже заявила, что намерена отменить решение Конституционного суда о возможности неограниченного переизбрания главы государства, которое позволило Эво Моралесу участвовать в президентских выборах в октябре. А если он решит вернуться в страну, то будет отдан под суд, отметила она. Также, по её словам, во внеочередных всеобщих выборах, которые должны пройти в ближайшие месяцы, не смогут участвовать и руководители «Движения к социализму».

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В свою очередь, в интервью телекомпании Al Jazeera 17 ноября Эво Моралес заявил, что не собирается выдвигаться на высший пост ещё раз и хотел бы лишь завершить свой президентский срок.

Как отмечают эксперты, серьёзным катализатором внутриполитической нестабильности являются неснятые этнические и межрегиональные противоречия в боливийском обществе. Несмотря на то что большую часть населения Боливии составляют представители коренных народностей, Эво Моралес стал первым главой государства индейского происхождения за почти 200-летнюю историю страны.

Сейчас его активно поддерживают именно представители индейского населения из провинции. Символом протестующих стал многоцветный флаг андских народов — випхала, получивший статус государственного при Моралесе. В свою очередь, белые и метисы крупных городов принимали активное участие в протестах против Моралеса. Они топтали и сжигали индейский флаг, а полицейские, вставшие на их сторону, срезали эту символику со своей униформы.

Одним из лидеров протеста против Моралеса стал миллионер Фернандо Камачо — выходец из богатой природным газом «белой» провинции Санта-Крус, где ещё в 2008 году проходили сепаратистские протесты против Моралеса. В прошлом он возглавлял ультраправое движение Unión Juvenil Cruceñista. В день объявления об отставке Моралеса Камачо вместе со своими сторонниками вошёл в президентский дворец и пообещал «вернуть Бога» в это здание.

Bolivia coup leader Luis Fernando Camacho is a rich oligarch and far-right cadre who emerged from Nazi-saluting fascist movements.



He has courted support from Colombia, Brazil, and the US-backed Venezuela coup regime



By @MaxBlumenthal and @BenjaminNortonhttps://t.co/gFMyfjsi2p — The Grayzone (@GrayzoneProject) 12 ноября 2019 г.

В свою очередь, после того как пост и. о. президента заняла Жанин Аньес, в соцсетях всплыли удалённые ею записи в Twitter, в которых она, в частности, называла индейское празднование Нового года сатанистским, а президента Моралеса — бедным индейцем и выражала сомнения, что коренные народы могут ходить по улицам в обуви.

«В событиях в Боливии есть неудобный этнический фактор, — отмечает Александр Чичин. — Моралес снизил показатели бедности, провёл грандиозные социальные реформы, и в первую очередь от этих реформ выиграли бедняки, индейцы. Поэтому сейчас не затихают волнения именно индейцев. Но в столице страны Ла-Пасе как раз большинство людей не воспринимают положительно индейца-аймара Моралеса в качестве руководителя страны».

По словам Егора Лидовского, «все представители самопровозглашённой власти в Боливии являются представителями белого меньшинства, связанного с крупным капиталом».

Эксперт также отметил, что противостояние в Боливии имеет ярко выраженный этнический характер. Однако, по его мнению, если временное правительство продолжит репрессивную политику, то к протестующим могут присоединиться и более широкие слои населения.

Последствия для мира

Комментируя ситуацию в Боливии 14 ноября, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва принципиально осуждает «использование насильственных методов для решения политических задач».

«Боливии нужны спокойствие и мирный диалог. Важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле. Рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен также всеми членами международного сообщества — как в латиноамериканском регионе, так и вне его», — отметила Захарова.

При этом, комментируя заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о признании Жанин Аньес в качестве руководителя Боливии, официальный представитель российского дипведомства уточнила, что «речь идёт не о признании того, что случилось в Боливии, в качестве законного процесса».

В свою очередь, российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита БРИКС в Бразилиа, отметил, что ситуация в Боливии «очень напоминает Ливию».

«Хотя нет здесь прямого вооружённого вторжения извне, но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный сигнал», — отметил глава российского государства.

Вместе с тем президент заявил о готовности «сотрудничать с властями, которые получат легитимный мандат со стороны народа».

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Новые власти в Боливии демонстрируют готовность идти в фарватере США. Так, одним из первых внешнеполитических шагов Жанин Аньес на посту и. о. президента Боливии стало признание Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы. Также Ла-Пас разорвал дипотношения с правительством Николаса Мадуро и вышел из созданного Уго Чавесом блока ALBA.

По словам Александра Чичина, все действия новой власти «как будто проводятся рукой США».

Как отмечает основанный известным американским журналистом Максом Блументалем портал Grayzone, большая часть военного руководства Боливии, сыгравшая свою роль в устранении Эво Моралеса, ранее получала образование или проходила тренинги в США. А главный противник Моралеса на октябрьских президентских выборах Карлос Меса является членом базирующейся в Вашингтоне неправительственной организации Inter-American Dialogue, которую возглавляет бывший руководитель латиноамериканских программ Национального фонда демократии* США (NED) Майкл Шифтер.

По мнению Лидовского, ничего хорошего от смены власти в Боливии нашей стране ждать не стоит.

«Может быть, на первых порах эти люди и не станут делать сверхрезких заявлений, — считает эксперт. — Но сотрудничать в той мере, в какой мы сотрудничали раньше, уже не получится».

Однако, по словам Главного научного сотрудника Института стран Латинской Америки РАН Владимира Сударева, для понимания будущего внешнеполитического курса Боливии нужно дождаться выборов, которые должны пройти через три месяца.

Газовое производство в департаменте Санта-Крус, Боливия

AFP

© Aizar Raldes

«Я думаю, что нужно прежде всего дождаться новых выборов, — заявил RT Сударев. — В Боливии работают наши компании, добывающие природные ископаемые стратегического значения. И очень хотелось бы, чтобы они там остались».

В свою очередь, глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов подчеркнул в беседе с корреспондентом RT, что пока менять внешнеполитический курс Боливии обладающего легитимностью правительства до выборов просто некому.

«Для того чтобы менять какой-либо курс, внешнеполитический или внутриполитический, должны быть люди, политики или институты, которые будут его менять, — сказал Мартынов. — Но сегодня в Боливии практически нет легитимной власти. В мире поторопились признать это правительство, лишь чтобы не раскручивать маховик гражданской войны. Но от этого власть не становится легитимной».

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.