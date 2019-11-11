Трамп назвал отставку Моралеса сигналом Венесуэле и Никарагуа

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку боливийского лидера Эво Моралеса, назвав это событие важным моментом для западного полушария, а также сигналом властям Венесуэлы и Никарагуа.
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом Венесуэле и Никарагуа
  • Reuters

«Вчерашняя отставка боливийского президента Эво Моралеса — это важный момент для демократии западного полушария. Спустя почти 14 лет и после его недавней попытки поправить Конституцию Боливии и волю народа отставка Моралеса послужит сохранением демократии и проложит путь к тому, что голоса боливийцев будут услышаны», — заявил Трамп.

По его словам, США аплодируют народу Боливии за «требование свободы».

«Эти события служат сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют», — отметил Трамп.

Трамп добавил, что теперь западное полушарие стало на один шаг ближе к полному процветанию и демократии.

Ранее президент Боливии Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку. 

В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.

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