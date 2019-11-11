Трамп назвал отставку Моралеса сигналом Венесуэле и Никарагуа
- Reuters
«Вчерашняя отставка боливийского президента Эво Моралеса — это важный момент для демократии западного полушария. Спустя почти 14 лет и после его недавней попытки поправить Конституцию Боливии и волю народа отставка Моралеса послужит сохранением демократии и проложит путь к тому, что голоса боливийцев будут услышаны», — заявил Трамп.
По его словам, США аплодируют народу Боливии за «требование свободы».
«Эти события служат сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют», — отметил Трамп.
Трамп добавил, что теперь западное полушарие стало на один шаг ближе к полному процветанию и демократии.
Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.
В свою очередь, второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.
Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.