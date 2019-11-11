МИД России прокомментировал смену власти в Боливии

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Министерство иностранных дел России призвало все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки президента страны Эво Моралеса.
МИД России прокомментировал смену власти в Боливии
  • РИА Новости

«С тревогой воспринимаем драматическое развитие событий в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Э. Моралеса», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что события в стране развивались «по лекалам срежиссированного госпереворота».

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали все политические силы Боливии «к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны».

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда. 

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней после отставки всего высшего руководства страны.

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