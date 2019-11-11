МИД России прокомментировал смену власти в Боливии
- РИА Новости
«С тревогой воспринимаем драматическое развитие событий в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Э. Моралеса», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что события в стране развивались «по лекалам срежиссированного госпереворота».
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали все политические силы Боливии «к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны».
Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней после отставки всего высшего руководства страны.