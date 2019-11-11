В Совфеде прокомментировали отставку президента Боливии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку.

«Если у политической элиты Боливии хватит разума, чтобы не преследовать Моралеса и начать диалог, то страна выйдет на новые выборы, которые будут более репрезентативны с точки зрения страны», — сказал Морозов.

Сенатор не исключил, что «всё это происходит под давлением извне».

«Известно, что ряд стран уже заявили, что это государственный переворот. Так как Моралес не нравится некоторым странам с известными названиями. Поэтому, я не исключаю, что ситуацию могут перевести в силовой режим», — добавил он.

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней после отставки всего высшего руководства страны.