«По лекалам госпереворота»: как развивается ситуация в Боливии на фоне отставки президента Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес и ряд других представителей высшего руководства страны подали в отставку на фоне непрекращающихся протестов в стране. Исполняющей обязанности главы государства намерена стать второй вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию. В её планах — объявить о проведении новых выборов. Между тем в ряде стран Латинской Америки назвали развивающуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом. При этом Генсек ООН призвал не допустить насилия, тогда как в США заявили о нацеленности на работу по сохранению демократии и порядка в республике. В МИД России отметили, что завершить президентский мандат Моралесу помешала спровоцированная оппозицией волна насилия.

В Москве выразили глубокую озабоченность тем, что готовность властей республики к поиску конструктивных решений «была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота». Российские дипломаты подчеркнули, что завершить президентский мандат Эво Моралесу помешала волна насилия, которую подняла оппозиция.

«Призываем все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны, с которой нас связывают отношения дружбы, конструктивного взаимодействия и обоюдовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают на аналогичный ответственный подход со стороны всех членов мирового сообщества, соседей Боливии по Латиноамериканскому региону, влиятельных внерегиональных стран и международных организаций.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Боливии не имеет ордера на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, а также членов его правительства и министров. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Кальдерон в интервью каналу Unitel. По его словам, появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о приказе по задержанию экс-президента — «абсолютная ложь».

«Нет никакого ордера на задержание Эво Моралеса или министров его кабинета», — цитирует Кальдерона РИА Новости.

Между тем сам 60-летний политик в своём Twitter сообщал о полицейском, которому поручили его арестовать. Он также назвал происходящее «переворотом, подрывающим верховенство закона». Изначально об ордере на арест Моралеса заявил один из лидеров боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо. По его словам, поисками экс-главы государства в провинции Чапаре занимаются полицейские и военные.

Вместе с тем командующий Нацполицией Боливии сообщил о задержании предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства, в частности — председателя и вице-председателя Высшего избирательного суда.

Такое решение было принято МВД страны на основе отчёта миссии наблюдателей Организации американских государств о нарушениях на прошедших 20 октября президентских и парламентских выборах, по итогам которых Эво Моралес переизбрался на четвёртый срок, набрав 47,07% голосов, тогда как его основной конкурент Карлос Меса получил поддержку 36,51% избирателей.

Также по теме «Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране. Он...

Боливийская оппозиция выразила несогласие с итогами голосования, после чего в республике начались акции протеста, в скором времени переросшие в столкновения с силами правопорядка. На этом фоне Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения и обвинил политических оппонентов в попытке осуществить государственный переворот.

Накануне 60-летний политик объявил о своей отставке для урегулирования ситуации. Моралес также подчеркнул, что не собирается «бежать из страны», и выразил надежду на прекращение беспорядков. При этом незадолго до этого заявления он сообщил о проведении новых выборов.

Вместе с президентом Боливии об уходе с должностей объявили другие высокопоставленные представители власти: вице-президент, спикеры обеих палат парламента, а также ряд министров.

«Я думаю, он руководствуется интересами страны, понимая, что настаивание на том, что он избранный президент, может привести к большим политическим и социальным потрясениям. Моралес не нравится некоторым странам с известными названиями. Поэтому я не исключаю, что ситуацию могут перевести в силовой режим, когда вместо Моралеса появится классический ставленник Запада», — заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Несмотря на это, по данным местных СМИ, беспорядки на улицах боливийских городов не утихли. В ночь на 11 ноября в Ла-Пасе были сожжены десятки транспортных средств, а также совершены нападения на дома чиновников и правительственные учреждения.

В то же время член оппозиционной партии «Демократическое единство» Жанин Аньес, занимающая пост второго вице-спикера сената боливийского парламента, заявила о готовности стать исполняющей обязанности главы государства.

«Я буду в понедельник в Ла-Пасе, чтобы официально взять на себя ответственность согласно порядку передачи власти с целью созыва новых выборов», — цитирует Аньес РИА Новости.

Люди в Ла-Пасе празднуют отставку президента Эво Моралеса

Reuters

© Luisa Gonzalez

Власти Кубы, Венесуэлы, Аргентины и Мексики охарактеризовали развивающуюся ситуацию как госпереворот и военную операцию. При этом в МИД Бразилии такую трактовку событий не поддержали, тогда как в Перу, Канаде и Чили выступили за мирное урегулирование и проведение новых выборов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны внутриболивийского конфликта воздержаться от насилия и проявлять максимальную сдержанность. Аналогичное заявление сделали и в Вашингтоне.

«Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряжённый период, и мы продолжим работать с нашими международными партнёрами для обеспечения того, чтобы демократия и конституционный порядок в Боливии сохранялись», — цитирует ТАСС официального представителя отдела по делам Западного полушария Госдепартамента США.

«Типичная цветная революция»

Как считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, Эво Моралес решением об отставке избрал самый спокойный для Боливии выход из ситуации.

«Увидев внутреннее противостояние, которое спровоцировала его победа, он решил избежать кровопролития и пошёл на шаги, которые должны снять накал страстей», — заметил эксперт.

По его словам, ситуация в республике может наладиться в ближайшее время.

«Боливия по-прежнему пытается формулировать свою внешнюю политику самостоятельно и независимо, поэтому наряду с Венесуэлой оказывается под давлением. Это фактически один из последних независимых от Соединённых Штатов островков на континенте. Вообще, политика государств Латинской Америки напоминает маятник: она качается из стороны в строну от антиамериканизма к проамериканизму. Сейчас элиты государств на континенте смотрят в рот Вашингтону и действуют в русле американской внешней политики. И такие вот островки, как Венесуэла и Боливия, конечно, находятся в сложном положении, так как не имеют союзников на континенте», — заключил Шатров в беседе с RT.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин назвал развитие событий в Боливии типичной «цветной революцией».

«Можно прогнозировать, что скоро армия возьмёт в свои руки ситуацию — и к власти придёт новая группа людей. Потому что Моралес ушёл в отставку вместе со всеми своими помощниками. На мой взгляд, США зачищают свой «задний двор» в соответствии с доктриной Монро 1823 года, когда вся эта территория была объявлена вотчиной Штатов. Они смогли вкачать в оппозицию соответствующие средства и «взорвать» всё внутри в ключевой момент», — пояснил собеседник RT.

На отставку высшего политического руководства южноамериканской республики также отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая предложила Эво Моралесу пойти по стопам экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа.

«Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском RT. Корреа уже второй год ведёт у нас своё шоу и в ус не дует. А там ещё глядишь, как судьба вырулит», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.