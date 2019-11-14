До новых выборов: Россия признала Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии

Москва признаёт вице-спикера сената Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности президента республики после ухода в отставку бывшего главы страны Эво Моралеса. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. В то же время он подчеркнул, что в ведомстве будут учитывать отсутствие полного кворума при утверждении Аньес. Комментируя ситуацию в Боливии, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает «использование насильственных методов для решения политических задач». Ранее Моралес, получивший политическое убежище в Мексике, назвал назначение Аньес «самым роковым ударом в истории».

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Аньес заняла пост и.о. президента в соответствии с правовыми нормами.

В то же время он добавил, что Москва насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, а также напомнил, что предшествующие этому события в стране, по мнению российской стороны, эквивалентны госперевороту.

«Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — цитирует Рябкова ТАСС.

Накануне Жанин Аньес объявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии в связи с отставкой руководства страны. Она пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть мир в республику, а также заявила о необходимости как можно скорее провести выборы.

Конституционный суд подтвердил законность перехода власти к Аньес на основании того, что он был осуществлен в результате ряда прошений об отставке, после которых Аньес оказалась первой в списке претендентов на должность и. о. главы страны. При этом парламент не смог набрать кворума для ее утверждения, было созвано экстренное заседание.

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О признании Аньес и.о. президента практически сразу заявили власти Бразилии, кроме того, ей оказали поддержку военные Боливии.

«Учитывая обстоятельства, хотим сообщить вам, что, следуя законам, нормам и воинскому уставу, мы находимся в вашем распоряжении», — говорится в послании.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал Жанин Аньес в новой должности и указал на необходимость восстановить порядок в стране. В качестве и.о. президента Аньес признали Венесуэла и Колумбия.

В свою очередь, бывший президент страны Эво Моралес резко раскритиковал переход власти к Аньес, назвав его «самым роковым ударом в истории». Он заявил, что она вступила в должность без необходимого кворума. Кроме того, Моралес обвинил и.о. президента в том, что она окружила себя сообщниками из числа военных и полиции, которые «подавляют народ».

Напомним, экс-президент страны Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября на фоне вспыхнувших в стране протестов, вызванных нарушениями на прошедших президентских выборах. Вместе с ним в отставку ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

На выборах президента, состоявшихся 20 октября, Моралес одержал победу в первом туре. Это позволяло ему занять пост президента в четвертый раз, однако его соперник Карлос Меса объявил, что не признает результаты голосования. В организации американских государств также объявили, что голосование прошло с серьезными нарушениями, и призвали провести повторное голосование. 10 ноября военные страны потребовали от Моралеса уйти в отставку, чтобы обеспечить мир в стране и способствовать прекращению массовых беспорядков.

Эво Моралес

Reuters

© Carlos Jasso

Ушедший в отставку Моралес 12 ноября вылетел в Мексику, предоставившую ему политическое убежище.

«Братья и сёстры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни», — написал экс-президент в Twitter.

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Он добавил, что разочарован необходимостью покинуть родину в связи с политической обстановкой и из опасений за свою жизнь, но пообещал вернуться «с ещё большей силой и энергией».

Однако смена власти пока не способствовала стабилизации обстановки в стране. В Боливии продолжаются массовые беспорядки, которые начались 21 октября после объявления результатов голосования. По последним данным, жертвами акций протеста стали семь человек, более 400 получили ранения.

МИД России призвал граждан, находящихся в стране, проявлять осторожность, а также выразил глубокую озабоченность ситуацией.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Москва осуждает использование насильственных методов для решения политических задач.

«Последствием этого становятся, как вы все заметили, только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность», — сказала Захарова.

Она добавила, что назначение и легитимность главы государства должны вписываться в конституцию страны и служить объединению, а не расколу нации, и призвала власти Боливии к мирному диалогу.