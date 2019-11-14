В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в МИД России отметили для себя и будут учитывать тот факт, что в момент утверждения её в этой должности в парламенте Боливии полного кворума не было.

«Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — сказал Рябков.

Ранее вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющего обязанности президента республики.

Это произошло после того, как в отставку подали экс-президент страны Эво Моралес, бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера, экс-глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.