В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в МИД России отметили для себя и будут учитывать тот факт, что в момент утверждения её в этой должности в парламенте Боливии полного кворума не было.

«Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — сказал Рябков.

Ранее вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющего обязанности президента республики.

Это произошло после того, как в отставку подали экс-президент страны Эво Моралес, бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линераэкс-глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить