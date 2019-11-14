Врио президента Боливии назначила главнокомандующего армией

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила Карлоса Орельяну Сентельяса главнокомандующим вооружёнными силами страны.

«Карлос Орельяна Сентельяс — новый главнокомандующий вооружёнными силами Боливии», — сообщает El Deber в Twitter.

#ÚLTIMO El General Carlos Orellana Centellas es el nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. — EL DEBER (@diarioeldeber) November 13, 2019

Сентельяс заявил, что долгом армии является защита стабильности, безопасности и суверенитета Боливии.

Ранее стало известно, что боливийская армия выразила Аньес поддержку.

10 ноября всё высшее руководство Боливии ушло в отставку на фоне протестов в стране.