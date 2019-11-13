Врио президента Боливии намерена исключить участие Моралеса в выборах

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Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила о намерении отменить решение Конституционного суда о возможности неограниченного переизбрания главы государства, позволившее экс-лидеру страны Эво Моралесу участвовать в президентских выборах в октябре.
Врио президента Боливии намерена исключить участие Моралеса в выборах
  • Reuters
  • © Luis Cortes

«У меня две основные цели — отмена неконституционного судебного решения от 28 ноября 2017 года и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки... свободных и прозрачных, с участием всех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям», — цитирует её выступление на общественном телевидении РИА Новости.

Ранее армия Боливии выразила поддержку Аньес. Её полномочия также признали в США и Бразилии.

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Аньес приняла полномочия 13 ноября после того, как вслед за Моралесом в отставку подали вице-президент, глава сената, первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.

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