Врио президента Боливии намерена исключить участие Моралеса в выборах
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«У меня две основные цели — отмена неконституционного судебного решения от 28 ноября 2017 года и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки... свободных и прозрачных, с участием всех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям», — цитирует её выступление на общественном телевидении РИА Новости.
Ранее армия Боливии выразила поддержку Аньес. Её полномочия также признали в США и Бразилии.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Аньес приняла полномочия 13 ноября после того, как вслед за Моралесом в отставку подали вице-президент, глава сената, первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.