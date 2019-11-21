Моралес заявил о нежелании США его возвращения в Боливию

Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес прокомментировал уход высшего руководства страны, а также ситуацию, которая сложилась в государстве.

По словам Моралеса, в стране не был соблюдён конституционный порядок передачи власти, однако Конституционный суд поддержал новое руководство «под действием угроз и шантажа».

«В условиях вакуума власти иногда приходится принимать такие решения. И хочу, чтобы вы знали, до нас только что дошла информация из международных источников, что США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию», — заявил он в разговоре с RT.

При этом экс-президент отметил, что, объединив народ, можно изменить всё что угодно, однако в современном мире «приходится противостоять средствам массовой информации».

«Главный враг простого народа — это СМИ. И все инструменты подавления, в том числе СМИ, находятся как раз в руках у этих групп, обладающих политической и экономической властью, в особенности экономической! Они объединяются, получают финансирование», — считает Моралес.

Ранее президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

В свою очередь вторая вице-спикер сената Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней.