Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, участвуют», — ответил он на вопрос о том, можно ли говорить о каком-то участии США в кризисе в Боливии.
Вместе с этим он выразил уверенность в том, что ситуация в латиноамериканском государстве ещё не скоро будет урегулирована.
По его словам, американским властям необходим данный кризис, чтобы «сместить политический вектор» в Боливии.
Ранее ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что США не хотят, чтобы он возвращался в латиноамериканскую страну.
Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.