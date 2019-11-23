Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, участвуют», — ответил он на вопрос о том, можно ли говорить о каком-то участии США в кризисе в Боливии.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что ситуация в латиноамериканском государстве ещё не скоро будет урегулирована.

По его словам, американским властям необходим данный кризис, чтобы «сместить политический вектор» в Боливии.

Ранее ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что США не хотят, чтобы он возвращался в латиноамериканскую страну.

Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.

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