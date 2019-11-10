СМИ: Совершивший поджог в студии аниме в Киото сознался в содеянном
Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Как отметил мужчина, он пошёл на это, так как понимает, что его всё равно приговорят к смертной казни.
Уточняется, что Оба заявил, что выбрал филиал №1 студии, так как там работает наибольшее число сотрудников. По его словам, он хотел, чтобы от его действий пострадало как можно больше людей.
Японец также признался, что взял с собой молоток и кухонные ножи, чтобы «отбиваться от людей, которые могли ему помешать».
18 июля мужчина устроил пожар в студии по производству аниме в японском городе Киото. Позднее он объяснил мотив своего поступка — по его словам, он пошёл на это, так как студия украла у него идею произведения.