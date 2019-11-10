СМИ: Совершивший поджог в студии аниме в Киото сознался в содеянном

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Совершивший в июле поджог в студии Kyoto Animation в японском Киото Синдзи Оба дал признательные показания.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Как отметил мужчина, он пошёл на это, так как понимает, что его всё равно приговорят к смертной казни.

Уточняется, что Оба заявил, что выбрал филиал №1 студии, так как там работает наибольшее число сотрудников. По его словам, он хотел, чтобы от его действий пострадало как можно больше людей.

Японец также признался, что взял с собой молоток и кухонные ножи, чтобы «отбиваться от людей, которые могли ему помешать».

18 июля мужчина устроил пожар в студии по производству аниме в японском городе Киото. Позднее он объяснил мотив своего поступка — по его словам, он пошёл на это, так как студия украла у него идею произведения.

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