Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

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Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

    Сообщается, что около 10 человек находятся в состоянии клинической смерти, ещё более 30 получили ранения.

    Всего в студии в момент пожара, по данным агентства, могли работать до 70 человек.

    По предварительной информации, возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания, в котором базируется студия аниме-компании Kyoto Animation, известной как KyoAni. 

    В совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина, его мотив пока не называется.

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