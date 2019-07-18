Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.

Сообщается, что около 10 человек находятся в состоянии клинической смерти, ещё более 30 получили ранения.

Всего в студии в момент пожара, по данным агентства, могли работать до 70 человек.

По предварительной информации, возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного здания, в котором базируется студия аниме-компании Kyoto Animation, известной как KyoAni.

В совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина, его мотив пока не называется.