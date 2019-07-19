СМИ: Устроивший поджог в японской студии аниме объяснил свой поступок
Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.
По его словам, он пошёл на данный шаг, так как студия украла у него идею произведения.
Пока точно неизвестно, о каком именно произведении идёт речь.
Уточняется, что мужчина сам получил ожоги в результате происшествия. Правоохранительные органы намерены подробно допросить его, когда ему станет лучше.
Ранее в японском Киото по меньшей мере 33 человека погибли при пожаре в студии аниме. Ещё 36 пострадали, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии.
По словам очевидцев, злоумышленник разлил в помещении горючую жидкость и выкрикивал: «Умрите».