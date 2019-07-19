СМИ: Устроивший поджог в японской студии аниме объяснил свой поступок

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Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил мотив своего поступка.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его словам, он пошёл на данный шаг, так как студия украла у него идею произведения.

Пока точно неизвестно, о каком именно произведении идёт речь.

Уточняется, что мужчина сам получил ожоги в результате происшествия. Правоохранительные органы намерены подробно допросить его, когда ему станет лучше.

Ранее в японском Киото по меньшей мере 33 человека погибли при пожаре в студии аниме. Ещё 36 пострадали, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленник разлил в помещении горючую жидкость и выкрикивал: «Умрите».

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