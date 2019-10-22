Осуждённого экс-премьера Пакистана экстренно доставили в больницу
- Reuters
Как сообщил Associated Press врач Шарифа Аднан Малик, экс-премьера Пакистана госпитализировали вечером 21 октября.
Изначально врачи подозревали у него лихорадку денге, однако впоследствии пришли к выводу, что ухудшение показателей крови связано с принимаемыми Шарифом лекарствами.
По информации агентства, в понедельник, 21 октября, был арестован зять бывшего премьер-министра, который обвинил власти в отравлении Шарифа.
В июле 2018 года Наваза Шарифа приговорили к десяти годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.