Осуждённого экс-премьера Пакистана экстренно доставили в больницу

Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, осуждённого на десять лет по делу о коррупции, в экстренном порядке доставили из тюрьмы в больницу из-за повышенного уровня тромбоцитов в крови.

Как сообщил Associated Press врач Шарифа Аднан Малик, экс-премьера Пакистана госпитализировали вечером 21 октября.

Изначально врачи подозревали у него лихорадку денге, однако впоследствии пришли к выводу, что ухудшение показателей крови связано с принимаемыми Шарифом лекарствами.

По информации агентства, в понедельник, 21 октября, был арестован зять бывшего премьер-министра, который обвинил власти в отравлении Шарифа.

В июле 2018 года Наваза Шарифа приговорили к десяти годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.